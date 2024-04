Le NRJ Music Tour passe par Compiègne, Lyon et Cambrai

Cette année encore, le NRJ Music Tour s'installe dans plusieurs villes de France et débutera à Compiègne, ce mardi 30 avril à partir de 20h. Sur la place du château de Compiègne, les auditeurs de NRJ pourront applaudir Dadju et Tayc, Pierre Garnier, Kungs, Santa, Eddy de Pretto, Joseph Kamel, Triniox, Eloïz et King Serenity.

Deux autres dates sont annoncées durant le mois de mai : le 4 à Lyon avec Gims, Vitaa, Pierre de Maere, Sound of Legend, Esmée, Jeck, Celestal et Adeline Lovo puis le 18 à Cambrai avec Amir, Vitaa, Eva, Joseph Kamel, Jeck, Nej', Jungeli, Esmée et Leony.

Le NRJ Music Tour se présente comme "la plus grande tournée musicale gratuite de France".