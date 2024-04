RadioTour à Rennes : les temps forts de la journée

Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette première étape du RadioTour 2024. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.De Rennes à l'île d’Ouessant et de Saint-Malo à Lorient, on compte quelque 3.4 millions d’habitants en Bretagne, dont plus de 215 000 à Rennes, sa capitale. Un fort potentiel pour les radios présentes sur cette entité géographique et culturelle qui s'étend des Côtes-d'Armor au Finistère et de l’Ille-et-Vilaine au Morbihan. Panorama des fréquences et des radios avec Valérie Poublan, Secrétaire générale du CTA de Rennes.Avant d’entrer dans le vif du sujet, notre partenaire Médiamétrie proposera des chiffres exclusifs d’audience issus des 4 départements qui composent la Bretagne avec quelques focus sur les comportements d'écoute des Bretons ainsi que les audiences dans quelques villes, dont Rennes, la capitale régionale. Cette présentation, qui se veut aussi interactive (le public pourra retrouver tous les chiffres en scannant un QR Code), sera animée par Guy Detrousselle, directeur commercial et développement à Médiamétrie.L’interrogation centrale permettra de savoir comment les radios locales et régionales peuvent s’adapter dans un monde qui, non seulement se numérise rapidement, mais aussi, qui se globalise. On pourrait s’accorder à dire que la proximité pourrait dans la prochaine décennie demeurer un puissant levier d’audience pour les radios. Mais à quelques conditions indispensables. Un partage de points de vue avec Jérôme Delaveau (directeur du pôle radio chez Hit West), Franck Gergaud (directeur de RCA La Radio), Sylviane Le Fustec (directrice d’antenne de Radio Caroline) et Morgane Cotten (journaliste à Radio Kerne).Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Rennes. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Victoire de Villiers occupe le poste de directrice générale d’Alouette qui se positionne comme la première radio régionale de France. Depuis Les Herbiers en Vendée, la station arrose une partie de la Bretagne en FM mais aussi en DAB+. Victoire Villiers nous livrera 3 pistes de réflexion pour mieux dessiner la radio de demain.Nous accueillerons Anne-Claire Lainé, directrice du Festival de la radio et de l'écoute. Cet événement annuel, qui se déroule à Brest chaque année, est un excellent poste d’observation pour prendre le pouls du secteur de la radio et de l’audio. Forcément, Anne-Claire Lainé aura, là aussi, trois pistes de réflexion, à nous livrer en s’appuyant sur quelques-unes des belles réussites dont elle est la témoin privilégiée.Axel Hutin, PDG de l’entreprise Konnectz, présentera ses solutions très intéressantes pour les radios. Elles permettent de monétiser des agendas en ligne. Il suffit de nourrir son agenda en brèves et en infos. Facilement intégrables sur un site web, des solutions simples mais efficaces qui peuvent être des leviers de croissance pour les radios locales et régionales qui traitent quotidiennement des dizaines d’infos. Donc, Let’s Konnectz !L’A2PRL collabore quotidiennement avec plusieurs dizaines de stations, de toutes catégories, en métropole et en Outre-mer. Sans évoquer la production quotidienne d’un large panel de chroniques, l'entreprise produit aussi des journaux et des flashes nationaux, régionaux, locaux ou sur-mesure. Une occasion d’entrer dans les secrets de fabrication de la célèbre A2PRL avec Nicolas Billy, son directeur général.Morgan Large est journaliste à Radio Kreiz Breizh. À ses côtés, nous aborderons son métier, ses enquêtes ainsi que les intimidations et violences qu’elle a subies. Nous repenserons aussi à cette phrase de Daniel Mermet de France Inter : "Le journaliste local, il sait tout, mais il ne peut pas dire grand-chose, et le journaliste national, lui, peut tout dire, mais il ne sait pas grand-chose".Une table ronde avec la participation de Morgan Large (Radio Kreiz Breizh), de Nicolas Milice (Radio BOA) et de Xavier Milliner (CORLAB). Objectif : mettre en avant les actions portées par les radios locales pour encourager un développement durable et raisonnable, transmettre des messages de bon sens pour mieux vivre et protéger la planète.Quatre-vingt-dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios de Bretagne pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette première étape du RadioTour 2024 à Rennes. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.Tout est dans le titre de cette table ronde ! Nous verrons donc si le format Podcast, plus largement les podcasteurs et leurs façons de produire, peuvent inspirer les professionnels de la radio. À moins qu’ils y voient là une nouvelle forme de concurrence ? À moins que les podcasteurs aient envie de préserver leur liberté et leur indépendance. Nous verrons qui peut gagner à ce petit jeu du "Je t’aime moi plus". Avec la participation d'Edouard Reis Carona (directeur du pôle audiovisuel à Ouest-France), David Rampillon (organisateur de PodRennes), Vanessa Lambert (animatrice sur France Bleu Armorique) et Anne-Claire Lainé (directrice du festival Longueur d’ondes).14h50 – 14h55Focus : RadioPub.Cloud, la plateforme de ressources pour les commerciauxMediatic Conseils, l’organisme de formation dirigé par Michel Colin lance Radiopub.cloud, une plateforme en ligne contenant des milliers de ressources utiles pour les commerciaux radio. Elle est accessible depuis le 5 janvier 2024, sur abonnement. Ces ressources sont la compilation de tous les modules de formation à distance développés par Michel Colin depuis 2016 et de tous les contenus utiles et spots radio collectés durant 20 années de formation de commerciaux radio dans 34 pays et outre-mer. De nouveaux contenus alimentent régulièrement la plateforme.Voilà un rendez-vous à la fois original et surprenant que nous vous proposons dans le cadre de cette 1ère étape du RadioTour 2024 à Rennes. Le clone de Michel Colin (RadioPub) présentera quelques outils d’Intelligence Artificielle qui simplifient déjà le quotidien des commerciaux et aident efficacement à la vente des espaces publicitaires.Avec la participation de Sylvain Delfau (directeur de la Skol), Arthur Kenfack (CTO aux Indés Radios) et Victoire de Villiers (directrice générale d’Alouette). Des problématiques liées à la formation des salariés au recrutement des candidats à l’indispensable maîtrise des nouvelles technologies et des nouveaux outils, nous verrons ici quelles sont les priorités que doivent engager les radios pour rester dans la course, ou mieux, pour distancer leurs concurrentes.On oublie trop souvent le confort d'écoute de l’auditeur. Plus cette confortabilité est maximale et optimale, plus l’auditeur y sera sensible et vous récompensera par sa fidélité. La transmission est donc une pièce maîtresse du programme radio. Du studio à l'émetteur, de l'émetteur au récepteur, du récepteur à l’auditeur. Toutes ces étapes exigent des investissements techniques et financiers et demandent de connaître au millimètre son territoire. Bertrand d’Alouette, président d’Alouette qui motorise plus de 40 pôles de diffusion) nous dira (certainement) quels sont ses secrets de transmission.Pour un spot publicitaire, une auto-promo, un habillage d’une matinale, un générique d'émission, un podcast, pour une émission spéciale… BMG Production Music France est une librairie musicale des créateurs, des producteurs et des médias. Elle propose un catalogue riche de 120 000 œuvres. De quoi trouver son bonheur pour réussir ses illustrations sonores !Avec la participation de Clothilde Roume (chargée de communication à la Ferarock) et Xavier Le Boursicaud (directeur de la Ferrarock). Née au début des années 90, la Fédération de radios associatives de découvertes musicales fédère une trentaine de stations en France (dont Canal B à Rennes) et au Canada. Il s’agit ici de constater les efforts de cette structure en faveur de l'égalité des genres afin que l’ensemble du secteur radiophonique s’en inspire et la mette en pratique.Le lien entre la radio et la scène, en particulier à Rennes et plus largement en Bretagne, est fort. La ville a vu naître plusieurs groupes emblématiques et la scène musicale y est toujours très dynamique. C’est une opportunité pour la radio de se saisir des artistes et de les accompagner. Nous verrons quelles sont les interactions possibles entre la radio et la scène autour de quelques réussites avec Xavier Le Boursicaud (directeur de La Ferrarock), Quentin Lejas (Canal B), Jean-Michel Canitrot (Canitrot & Co) et la jeune artiste Jeanne Bonjour.Playlistée sur France Inter, Jeanne Bonjour est une jeune artiste rennaise de 22 ans. Elle a récemment sorti "Nouvelle Ère" dont est extrait le single "Ce soir". Elle a accepté de se produire devant les radios qui participeront à cette 1ère étape du RadioTour 2024 à Rennes.Cette première étape du RadioTour 2024 à Rennes s’achèvera par un Happy Hour proposé par l’équipe de WinMedia. L’entreprise invite les stations bretonnes à découvrir les fonctionnalités non connues de la suite WinMedia autour d'un verre. Un tirage au sort sera organisé parmi les personnes présentes pour gagner un très beau cadeau : une console RODEcaster.Tout au long de cette année, nous organiserons quatre autres étapes : Strasbourg (le 16 mai), Bruxelles (le 20 juin), Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre). Ce nouveau RadioTour s’articule autour du futur de la proximité. Ainsi, nous nous interrogerons sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d’intervenants du cru, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape. Des journées riches en réflexion et en animations.