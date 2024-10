Une mobilisation sans précédent pour sauver le FSER

Continuer le travail d'alerte, de sensibilisation et d'information, l'objectif reste le même. Auprès des parlementaires, des élus, de nos partenaires. Au passage, nous tenons à remercier toutes les structures, organisations, personnes qui ont apporté leur soutien : syndicats de salariés, organisations représentatives du secteur de l'audiovisuel ou de la presse, société civile, monde de l'économie sociale et solidaire... La liste est tellement longue et continue de s'enrichir.Ce jeudi 24 octobre, nous avons, avec les Locales, à nouveau réuni plus de 150 radios pour faire le point sur la situation et préparer la suite. Evidemment, nous travaillerons auprès des parlementaires; nous souhaitons aussi mener des actions visant à mettre en lumière ce que sont nos radios, quel rôle elles tiennent dans l'écosystème global de l'audiovisuel, montrer ce qu'est concrètement ce service de "communication sociale de proximité" et surtout le vide qu'il laisserait s'il advenait à disparaître.Enfin, évidemment, le congrès du SNRL à Louviers les 6, 7 et 8 novembre prend une toute autre couleur. Nous nous retrouverons en plein milieu du débat parlementaire. Il sera un moment fort de la mobilisation unitaire et aussi un moment de réflexion. C'est ouvert à toutes et a tous, et j'invite toutes les équipes à venir.