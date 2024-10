Les radios associatives soutenues à l'Assemblée nationale

Le SNRL et la CNRA appellent désormais les parlementaires et le gouvernement à reconnaître l'importance des radios associatives : "Malgré les contraintes budgétaires auxquelles le pays fait face, il est primordial de préserver le financement de ces médias qui participent à la pluralité médiatique et culturelle de notre pays et qui en fait sa richesse, reconnue internationalement".

L'association Les Locales promet de rester vigilante et mobilisée tout au long du processus législatif pour s'assurer que cette consolidation du FSER soit entérinée.