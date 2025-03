Associatives : il reste 15 jours pour déposer son dossier FSER

Si le dépôt papier reste possible cette année, le dépôt en ligne est fortement recommandé ( ICI ). Cette modernisation vise à simplifier la gestion des dossiers et à faciliter le suivi des demandes. Elle permettra également la mise en place de l’observatoire des radios associatives, un outil demandé de longue date pour mieux évaluer l’impact et les besoins du secteur. Pour les stations situées en zones France Ruralités Revitalisation et en Outre-Mer, l’aide complémentaire doit être intégrée directement dans la ligne "subvention d’exploitation du FSER" du détail des produits de l’exercice précédent (Fiche 4).Les radios désireuses de déposer un dossier peuvent retrouver les formulaires, documents utiles et une foire aux questions sur la page dédiée du site du Ministère de la Culture ( ICI ). Ces ressources visent à guider les demandeurs et à clarifier les modalités de dépôt pour maximiser leurs chances d’obtenir un soutien financier.Le FSER demeure un levier essentiel pour la vitalité du paysage radiophonique associatif, garantissant à ces médias indépendants les moyens de poursuivre leurs missions d’intérêt général.