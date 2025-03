Occitanie : un dispositif clé pour la consolidation des radios associatives

Les radios peuvent inclure dans leur demande toutes les dépenses de fonctionnement liées à leurs actions culturelles et éducatives, à l’intégration, à l’environnement et au développement local. Les formations professionnelles pour les salariés et les actions collectives de programmation sont également prises en compte. Les émissions produites localement constituent un volet important de ces dépenses. Les charges indirectes sont éligibles dans la limite d’un taux forfaitaire de 20% du montant total de l’opération.

La demande de financement vaut demande de paiement. Le versement s’effectue en une seule fois et sans révision. La subvention couvre les dépenses engagées après le 1er janvier de l’année civile en cours et jusqu’à la date limite fixée dans la convention ou l’arrêté. Les pièces justificatives à fournir incluent le dossier FSER, la réponse de l’État pour l’année N-1, le bilan comptable N-1 et un relevé d’identité bancaire.