Le congrès annuel du SNRL se déroulera en Normandie

Ce congrès annuel est l'occasion pour le président Emmanuel Boutterin de réunir ses troupes. Et, cette fois-ci, ces presque trois journées auront lieu en Normandie avec le soutien de la station Espace Normandie . Si le programme est actuellement en cours d'élaboration, on peut parier que ce congrès du SNRL devrait aborder l'éducation aux médias, le lancement du groupement Les Locales, le FSER ou encore les audiences en hausse."À l’heure de l’intelligence artificielle en radio, il est très utile par exemple, notamment au congrès de Louviers, d’échanger sur les perspectives, les interrogations et les obstacles à surmonter" a souligné Emmanuel Boutterin pour qui ce prochain congrès de Louviers devrait être le dernier en tant que président du SNRL.