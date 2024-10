Le Paris Radio Show accueille la journée "Audio Talent Job"

Cette journée "Audio Talent Job" se positionne comme le premier forum pour l'emploi et la formation du secteur de la radio et ed l'audio digital. Il proposera une bourse à l'emploi, des rendez-vous et des ateliers pour mettre en lumière l'évolution des métiers de la radio, l'évolution des profils disponibles sur le marché, les postes proposés par les entreprises ou encore des focus sur les difficultés actuelles de recrutement.

Les candidats pourront présenter leur profil devant les employeurs et les employeurs pourront également recruter des animateurs, des journalistes, des techniciens, des commerciaux, des voix.