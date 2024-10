Le WorldDAB Summit 2024 veut dynamiser le DAB

La journée sera animée par Aradhna Tayal Leach, directrice générale de l'UK Radio Academy et directrice de Radio TechCon, la conférence britannique sur la technologie de l'audio et de la radio. Ce WorldDAB Summit 2024, organisé chaque année par WorldDAB, se déroulera cette année en présentiel au Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička, et les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site du WorldDAB . Des vidéos des sessions seront disponibles peu après l'événement.Bernie O’Neill, directeur de projet de WorldDAB, a déclaré : "Avec le passage au tout-numérique en Suisse et dans le Schleswig-Holstein, et le lancement des Alertes de Sécurité Automatiques, c'est le moment idéal pour rassembler toute la communauté du DAB+, des diffuseurs et régulateurs aux fabricants automobiles et d'équipements. Nous avons hâte de vous retrouver à Zagreb pour une journée passionnante et enrichissante".