Aux États-Unis, 9 adultes sur 10 écoutent la radio chaque semaine
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 21 Août 2025 à 13:45 | modifié le Jeudi 21 Août 2025 à 13:45
Selon les dernières données de Nielsen et d’Edison Research ("Share of Ear", Q1 2025), la radio demeure le média numéro un aux États-Unis, touchant chaque semaine plus de 225 millions d’adultes, soit près de 9 sur 10. La radio AM/FM capte à elle seule 66 % du temps quotidien passé sur l’audio soutenu par la publicité, confirmant son rôle central dans un univers médiatique éclaté.
