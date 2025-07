Le DAB+ prend progressivement le dessus sur la FM en Allemagne

La dernière étude ma 2025 Audio II, référence de la mesure de l’audio en Allemagne, confirme la vitalité de la radio sous format numérique. DAB+ représente désormais 32.9% de la consommation audio hebdomadaire (WHK), contre 30.3% lors de la vague précédente. Une croissance particulièrement marquée chez les 30-59 ans avec une part de 39.9% (contre 36.4% précédemment).

En Bavière, la Funkanalyse Hörfunk 2025 révèle un basculement historique : les usages numériques (DAB+ et internet) égalent pour la première fois ceux de la FM. 34% de la population écoute la radio en semaine via DAB+, soit 44% des auditeurs. À l’inverse, seuls 39% écoutent exclusivement en analogique. Un tiers des auditeurs combine désormais réception analogique et numérique. 1.7 million de personnes écoutent chaque jour des programmes disponibles uniquement sur DAB+.