Ce que Montaigne nous enseigne sur l’art de l'interview

Montaigne, pionnier de la parole incarnée

Dans ses Essais, Montaigne invente une forme d’écriture qui ressemble à une conversation vivante. Il se livre sans fard, expose ses contradictions et revendique son humanité. Cette parole intime, où le "je" devient universel, résonne aujourd’hui comme un modèle pour les formats audio qui privilégient proximité et incarnation.



L’écoute comme premier acte de communication

Montaigne insiste sur la valeur de l’écoute : il observe ses contemporains, interroge les philosophes, écoute ses propres doutes. Dans le champ de la radio et du podcast, cette leçon rappelle qu’un bon leader ou créateur ne se définit pas seulement par ce qu’il dit, mais par sa capacité à entendre son équipe, son public et son époque.



La conversation plutôt que le discours

À rebours des grandes oraisons, Montaigne installe une parole simple et souple. Ses Essais sont moins des démonstrations que des échanges, une pensée en marche. Pour l’audio digital, c’est l’illustration parfaite de l’efficacité des formats conversationnels, où la spontanéité et le naturel génèrent confiance et engagement.



Authenticité et humilité au micro

Montaigne n’aurait jamais cherché à paraître infaillible : il revendique son inconstance et sa vulnérabilité. Dans un secteur où la tentation de performance d'audience est forte, ce modèle d’humilité invite les responsables et producteurs audio à assumer une communication sincère, en reconnaissant leurs limites et leurs imperfections.



Une vision fondée sur le temps long

Les Essais sont une œuvre patiente, accumulant observations et expériences. Montaigne rappelle qu’une pensée se construit dans la durée. Pour l’audio, c’est une invitation à concevoir des projets éditoriaux durables, des formats installés, et une stratégie de marque construite sur la constance plutôt que sur l’éphémère.