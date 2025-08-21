Ce que Montaigne nous enseigne sur l’art de l'interview

Montaigne, artisan de la parole intime, modèle inattendu du podcast conversationnel © Portrait présumé de Michel de Montaigne (Thomas de Leu, 1578), domaine public, via Wikimedia Commons.
À l’instar de Churchill dans le registre du discours mobilisateur (lire ICI), Montaigne peut encore inspirer aujourd’hui l’audio par son art de la conversation et sa sincérité. Ses principes offrent aux journalistes, chroniqueurs, animateurs et aux créateurs de podcasts des repères intemporels : écouter avant de parler, préférer la proximité à la démonstration, et construire dans la durée une relation de confiance avec son audience.
Avec ses Essais, Montaigne a inauguré une nouvelle manière de parler au lecteur comme une voix qui résonne à travers les siècles. En refusant les dogmes et en s’exposant dans toute son humanité, il a ouvert la voie à une communication fondée sur l’écoute, sur la sincérité et sur le doute assumé. Cette posture en fait toujours un modèle inattendu pour la radio et le podcast, médias de la proximité et de l’incarnation.
Après avoir exploré les enseignements de Winston Churchill sur le leadership radiophonique, de Charles de Gaulle sur la mobilisation par la voix, de Spinoza sur l’art de cultiver la joie en radio et de Montaigne sur l’art de l’interview, notre série d’été se poursuivra ce vendredi avec l’expression mobilisatrice de Martin Luther King.