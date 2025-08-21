La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Les podcasts s’installent comme second pilier derrière la radio €

Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025 à 07:58 | modifié le Jeudi 21 Août 2025 à 07:58

Aux États-Unis, Nielsen et Edison Research dressent un panorama détaillé de l’audio publicitaire au premier semestre 2025. La radio AM/FM représente encore 66% du temps d’écoute quotidien d’audio supporté par la publicité, loin devant les podcasts (19%), qui progressent fortement chez les 18-34 ans, atteignant 32% selon l'étude Podcasting Today de ce mois d'août 2025.

Rédigé le Jeudi 21 Août 2025