Ce que Montaigne nous enseigne sur l'art de l'interview Le WorldDAB Summit 2025 met le cap sur l'avenir du numérique Les podcasts s'installent comme second pilier derrière la radio "Presse & Médias au Futur" revient les 2 et 3 décembre 2025 Australie : une campagne pour affirmer le rôle central de l'audio Ce que Spinoza nous enseigne sur l'art de cultiver la joie en radio YouTube devance Spotify dans l'écoute des podcasts chez les jeunes générations La saison radio 2025-2026 s'annonce en conférences Une nouvelle pré-matinale interactive pour RMC et RMC Story Ce que de Gaulle nous enseigne sur la force d'un message incarné
Les podcasts s’installent comme second pilier derrière la radio
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 21 Août 2025 à 07:58 | modifié le Jeudi 21 Août 2025 à 07:58
Aux États-Unis, Nielsen et Edison Research dressent un panorama détaillé de l’audio publicitaire au premier semestre 2025. La radio AM/FM représente encore 66% du temps d’écoute quotidien d’audio supporté par la publicité, loin devant les podcasts (19%), qui progressent fortement chez les 18-34 ans, atteignant 32% selon l'étude Podcasting Today de ce mois d'août 2025.
