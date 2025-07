La radio numérique poursuit son expansion en Europe grâce au DAB+

Aserbaïdjan

La péninsule d’Abşeron, incluant Bakou, est couverte depuis 2019 par un multiplex diffusant 12 radios privées via DAB+. Le déploiement se poursuivra jusqu’en 2026 pour atteindre une couverture de 70% des principales villes et axes autoroutiers.



Belgique

Plus de 95% de la population peut recevoir la radio via DAB+. Le service est en usage dans les deux régions principales et en Ostbelgien germanophone. Sur cette plateforme mixte émettent BRF 1 et 2 (public) et quatre radios privées, d’abord en test. En Wallonie, RTBF, BRF et des radios privées diffusent également, avec des programmes exclusifs introuvables sur UKW, comme une chaîne dédiée au sport. En Flandre, la plateforme VRT assure douze programmes publics, tandis que deux plateformes privées diffusent 20 programmes au total.



Danemark

98% des Danois ont accès au DAB+. Le service public Danmarks Radio dispose d’une plateforme nationale, les radios privées diffusent 16 programmes plus BBC World Service, et 12 plateformes locales opèrent. Danmarks Radio utilise également une infrastructure du NDR à Flensburg pour couvrir les zones frontalières et les Danois du Schleswig‑Holstein.



France

Plus de 60% de la population française peut désormais capter du DAB+. Deux multiplex nationaux lancés en 2021 diffusent 25 programmes couvrant grandes zones urbaines et autoroutes. Participent les groupes privés M6 (RTL, Fun Radio, RTL2), Lagardère (Europe 1, Virgin Radio, RFM), NextRadioTV (RMC, BFM Radio, BFM Business), et Radio France. Initialement cantonnées entre Paris et la Côte d’Azur, les plateformes couvrent maintenant la moitié des autoroutes dès mi‑2023 et sont quasiment partout disponibles en Alsace et Lorraine, y compris au‑delà de la frontière allemande dans le Saarland et le Bade‑Wurtemberg. Le déploiement se poursuit, notamment le long de l’A31. De multiples multiplex régionaux offrent aussi DAB+ dans les grands centres comme Paris, Marseille, Nizza, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, ainsi que dans des villes moyennes.



Gibraltar

Le service public Radio Gibraltar diffuse un multiplex avec trois programmes via DAB+.



Grèce

Une plateforme de sept programmes publics ERA est opérationnelle à Athènes, Thessalonique et Patras. Un pilote avec neuf radios commerciales est actuellement en test dans la région métropolitaine nord d’Athènes.



Royaume‑Uni

Selon la RAJAR de janvier 2025, 62.3% de la population écoute via DAB+ (+1 point sur l’an). Le numérique domine les écoutes : DAB+ représente 42.7%, suivi des enceintes connectées à 16,1 % et des apps/sites à 10.9%. La réception en voiture atteint 55.4%. Plus de 600 stations émettent via DAB/DAB+, offrant l’une des gammes les plus variées au monde. Outre la plateforme BBC et deux multiplex privés, de nombreuses plateformes régionales "Small Scale DAB+" permettent à chacun de capter localement. L’offre s’est enrichie avec de nouveaux programmes régionaux et spécialisés, y compris au sein de la BBC.



Italie

Plus de 85% de la population canale DAB+. Les principaux opérateurs sont EuroDAB Italia et DAB Italia (privés), puis RAI (public) qui dispose encore de zones blanches et prévoit d’étendre son réseau. De nouvelles antennes ont été activées en 2025, et le déploiement se poursuivra encore en 2026. Le plan AGCOM de juillet 2022 prévoit trois réseaux nationaux couplés à 54 plateformes régionales (dont 27 sous‑divisionnables) et 36 locales couvrant plusieurs régions. En Sud‑Tyrol, la RAS a arrêté de nombreux émetteurs UKW au profit du DAB+, complétant la couverture avec les radios privées dont plusieurs diffusent déjà quasiment partout.



Irlande

Le projet "FáilteDAB" a relancé le DAB+ avec 27 radios privées diffusées dans trois régions, dont Leinster et Dublin.



Îles Anglo‑Normandes (Guernesey/Jersey)

Actif depuis fin 2021, un multiplex DAB+ diffuse 22 stations telles que BBC, Nation Radio, Global (Heart, Capital) et Wireless (Virgin Radio) pour une population d’environ 130 000 personnes.



Croatie

En test jusqu’à fin 2021 sur un multiplex national de 16 radios, le service est devenu opérationnel début 2022 avec quatre programmes publics HRT. Des radios privées sont diffusées au niveau national ou régional. Le réseau initial est désormais découpé en dix "tuiles" régionales.



Liechtenstein

Trois plateformes depuis la Suisse alémanique couvrent la principauté. Le privé Radio Vaterland y est diffusé via le multiplex régional de Suisse orientale.



Luxembourg

Après un test, le déploiement en service régulier sera lancé cette année. Sur une plateforme nationale, douze radios privées entreront en service, incluant des stations telles qu’Eldoradio, RTL Radio en allemand, un programme RTL en anglais, Nostalgie, Crooner Radio.



Malte

Le pays est pionnier du déploiement DAB+ en Europe avec une couverture technique de 100 %. Deux multiplex nationaux, deux régionaux et une plateforme test diffusent au total 55 programmes.



Moldavie

Un multiplex test à Chişinău lancé en avril 2023 diffuse 19 radios aujourd’hui.



Monaco

Dans la principauté, quatre multiplex diffusent ensemble 37 stations privées en français, italien et anglais.



Pays‑Bas

Les radios privées et le réseau public NPO couvrent chacun 95 % de la population via DAB+. Il existe un multiplex public national, deux privés (dont un lancé en 2022 avec 14 radios), sept bouquets régionaux mixtes, et MTVNL avec 12 programmes dans tout le pays. Depuis l’automne 2024, de nombreuses plateformes locales dans environ 60 régions diffusent des radios publiques locales et commerciales.



Norvège

Premier pays à couper le UKW tant nationalement que régionalement, la Norvège atteint 99.7% de couverture DAB+ pour 98% de fidèles au média radio. Une plateforme nationale diffuse 19 radios privées, sept régionalisées de NRK (public), et 25 multiplex locaux. Depuis 2020, l’écoute de DAB+ dépasse celle de l’analogique.



Autriche

En 2024, une deuxième plateforme nationale a été lancée avec 15 programmes privés. Cinq bouquets régionaux couvrent les Länder (Tyrol, Vienne/Nonsembourg, Haute-Autriche/Salzbourg, Styrie/Burgenland, Vorarlberg) avec de nombreuses nouveautés comme Radio MediaMarkt ou Radio Bollerwagen. La première plateforme nationale diffuse toujours 16 radios privées. À Vienne un multiplex local avec 12 stations et un canal d’alerte (EWS) complète l’offre. L’ORF ne participe pas officiellement mais diffuse quatre radios via la RAS du Sud‑Tyrol.



Pologne

Le public Polskie Radio exploite 17 plateformes régionales mélangeant programmes nationaux, régionaux et exclusifs. Se rajoutent 16 plateformes locales incluant radios privées et non commerciales dans les grandes villes (Varsovie, Dantzig, Wrocław, Szczecin), d’autres projets sont en cours.



Suède

Sveriges Radio (public) diffuse sur un multiplex urbain, tandis que Viaplay Group propose un bouquet national de 14 radios privées (Rix FM, Star FM, Bandit Rock), couvrant Göteborg, Malmö et d’autres zones, soit presque la moitié du pays. Bauer a lancé en 2020 un multiplex sur les métropoles Stockholm, Göteborg, Linköping et Malmö avec des marques comme NRJ et Mix Megapol.



Suisse

La Suisse suit la Norvège en arrêtant le UKW d’ici 2026. Fin 2024, la SRG a déjà cessé l’analogique. Actuellement, 99.5% de la population peut recevoir du DAB+, 87% de l’écoute radio se fait en numérique dont 42% via DAB+. Plus de six millions d’appareils sont en service, et presque toutes les voitures neuves sont équipées. Chaque région linguistique dispose d’un multiplex SRG, d’une plateforme nationale privée/public et de plateformes régionales. Le réseau est complété par les "DAB+ îles" de digris qui diffusent notamment Deutschlandradio, Rock Antenne ou Klassik Radio en Suisse alémanique.



Serbie

Un multiplex en phase de test couvre 80% de la population, diffusant 17 programmes publics et privés via Radio‑Televizija Srbije et partenaires.



Slovaquie

Towercom opère une plateforme nationale segmentée en 11 "tuiles" diffusant programmes publics et privés via DAB+.



Slovénie

Un multiplex combine quatre programmes publics et 12 privés, complété par trois plateformes régionales. La couverture atteint 77.5% en intérieur, 89% en extérieur, et 91 % des autoroutes.



Espagne

Après des débuts limités à Madrid et Barcelone, plusieurs bouquets régionaux ont vu le jour, couvrant villes et zones touristiques (Baléares). Certains exploitaient un cadre juridique flou. Un nouveau code des médias et un plan de fréquences sont en préparation. Radio Nacional de España émet maintenant en DAB+ dans plusieurs régions, aux côtés du DAB classique.



République tchèque

Le réseau public Český rozhlas couvre 96% de la population via DAB+ et diffuse non seulement ses programmes UKW mais aussi des chaînes digitales spécialisées (jazz, sport). Des acteurs privés comme Teleko, RTI, CRa et ColorDAB exploitent des multiplex locaux dans toutes les grandes villes et le long des axes majeurs. Une nouvelle attribution de fréquences en 2024 vise à aligner la portée des radios privées sur celle du public ; les nouvelles plateformes sont en cours de déploiement progressivement.



Turquie

En 2025, Istanbul dispose d’un premier multiplex incluant radios commerciales et le programme TRT. L’objectif est d’étendre ce type de couverture à 30 autres grandes régions turques, grâce à la construction de nouvelles tours.



Ukraine

À Kiev, un multiplex régional diffuse trois radios publiques et quatre privées via DAB+.



Vatican

Dans la zone de Rome, Radio Vatican opère un multiplex proposant quatre programmes multilingues via DAB+.