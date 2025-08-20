"Presse & Médias au Futur" revient les 2 et 3 décembre 2025

Parmi les moments clés du salon, la Journée Diffusion du 3 décembre proposera un panorama complet de la vente au numéro et de la diffusion numérique, avec un focus spécifique sur le livre papier et numérique. La Matinée des Médias Pro by SPPro, également le 3 décembre, sera réservée aux adhérents SPPro et consacrée à la stratégie des médias BtoB. Enfin, les Clés de la Presse fêteront leurs 20 ans dans le cadre de l’événement, avec débats et temps de networking.

Le salon revendique 1 600 visiteurs, dont 63% sont des décideurs. Il accueillera 85 exposants et sponsors, proposera 65 conférences et deux déjeuners privés. 14 trophées seront remis à cette occasion.

Les inscriptions ouvriront début septembre sur le site presseetmediasaufutur.com.