"Presse & Médias au Futur" revient les 2 et 3 décembre 2025

Rédigé par le Mercredi 20 Août 2025 à 12:57 | modifié le Mercredi 20 Août 2025 à 12:57



Pour sa 19ᵉ édition, le salon "Presse & Médias au Futur" réunira à Paris les professionnels de l’information autour des mutations du secteur. 1 600 visiteurs sont attendus, avec 85 exposants et sponsors, 65 conférences et 14 trophées décernés. L’édition 2025 mettra l’accent sur la convergence des contenus, l’IA, les modèles économiques et la monétisation.



Le salon "Presse & Médias au Futur" se tiendra les 2 et 3 décembre 2025. Il rassemblera les acteurs de la presse imprimée, digitale, audio, vidéo et événementielle autour des enjeux de transformation des formats et des modèles de diffusion. L’événement est présenté comme le seul en France à couvrir l’ensemble des familles de presse et des supports. Son objectif : penser les stratégies d’avenir du secteur. L’édition 2025 s’articulera autour de trois grands axes : mieux produire, mieux vendre, mieux diffuser. Cinq thématiques sont mises en avant : l’impact de l’intelligence artificielle sur les contenus, la transformation des médias tous canaux confondus, les modèles économiques émergents (abonnement, événementiel, diversification), la convergence des contenus (audio, podcast, data, IA…) et la performance en matière de monétisation.

Parmi les moments clés du salon, la Journée Diffusion du 3 décembre proposera un panorama complet de la vente au numéro et de la diffusion numérique, avec un focus spécifique sur le livre papier et numérique. La Matinée des Médias Pro by SPPro, également le 3 décembre, sera réservée aux adhérents SPPro et consacrée à la stratégie des médias BtoB. Enfin, les Clés de la Presse fêteront leurs 20 ans dans le cadre de l’événement, avec débats et temps de networking.
Le salon revendique 1 600 visiteurs, dont 63% sont des décideurs. Il accueillera 85 exposants et sponsors, proposera 65 conférences et deux déjeuners privés. 14 trophées seront remis à cette occasion.
Les inscriptions ouvriront début septembre sur le site presseetmediasaufutur.com.


Tags : événement, IA, podcast, stratégie
Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur