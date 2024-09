Le WorldDAB Summit 2024 aura lieu à Zagreb

En Croatie, au Hilton Garden Inn à Zagreb, le WorldDAB Summit 2024 réunira des experts représentant tous les aspects de la radio numérique : diffusion, secteur automobile et fabricants de récepteurs, ainsi que des leaders mondiaux dans les domaines de la programmation, du contenu créatif et du marketing.Les participants pourront prendre connaissance des dernières mises à jour sur la croissance mondiale du DAB, sur les derniers développements technologiques, y compris les nouvelles Alertes de Sécurité Automatique (ASA) et les initiatives créatives inspirantes. De nombreuses occasions de discussions et de réseautage seront offertes tout au long de la journée.Infos et inscriptions : ICI