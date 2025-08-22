Tour Vibration : 4 villes et plus de 30 artistes

En 2024, le Tour Vibration avait rassemblé 143 000 spectateurs sur l’ensemble de ses dates, un chiffre record qui illustre l’ancrage régional de l’événement. Pour Olivia Valli, directrice générale du Groupe 1981 : "Nous sommes très heureux de cette programmation qui promet une soirée mémorable. Un grand merci à tous les artistes qui répondent présents ainsi qu’aux collectivités partenaires, dont le soutien est indispensable à l’organisation d’un événement gratuit comme celui-ci".

Le Tour Vibration bénéficie du soutien des collectivités locales et partenaires institutionnels : les mairies de Sorigny, Romorantin, Châteauroux et du Mans, la Communauté de communes du Romorantinais et Monestois ainsi que le département de l’Indre.

