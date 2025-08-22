Tour Vibration : 4 villes et plus de 30 artistes

Vous aimerez aussi
Le premier rendez-vous aura lieu le 6 septembre à Sorigny, sur l’aérodrome de Tours, avec Boulevard des Airs, Keen’V, Linh, Naza, Ridsa, Carbonne, Julien Lieb et Broken Back. Le 13 septembre, le Boulodrome de Châteauroux accueillera FDVM, Jeck & Carla, Zaz et Soprano, accompagnés d’Alien, Marguerite, Jungeli et Lenie.
Le 20 septembre, au Parc des Expositions de la Pyramide à Romorantin-Lanthenay, Amel Bent, Amir, Santa et Ridsa partageront l’affiche avec Henri PFR, Jérémy Frerot, Laura Ferré et Magic System. Enfin, le 27 septembre, la tournée se terminera au Mans, sur le parking des Quinconces, avec Helena, Keblack, Trinix et Vitaa, rejoints par Superbus, Pierre Garnier, Marine et Mentissa.
Le 20 septembre, au Parc des Expositions de la Pyramide à Romorantin-Lanthenay, Amel Bent, Amir, Santa et Ridsa partageront l’affiche avec Henri PFR, Jérémy Frerot, Laura Ferré et Magic System. Enfin, le 27 septembre, la tournée se terminera au Mans, sur le parking des Quinconces, avec Helena, Keblack, Trinix et Vitaa, rejoints par Superbus, Pierre Garnier, Marine et Mentissa.
En 2024, le Tour Vibration avait rassemblé 143 000 spectateurs sur l’ensemble de ses dates, un chiffre record qui illustre l’ancrage régional de l’événement. Pour Olivia Valli, directrice générale du Groupe 1981 : "Nous sommes très heureux de cette programmation qui promet une soirée mémorable. Un grand merci à tous les artistes qui répondent présents ainsi qu’aux collectivités partenaires, dont le soutien est indispensable à l’organisation d’un événement gratuit comme celui-ci".
Le Tour Vibration bénéficie du soutien des collectivités locales et partenaires institutionnels : les mairies de Sorigny, Romorantin, Châteauroux et du Mans, la Communauté de communes du Romorantinais et Monestois ainsi que le département de l’Indre.