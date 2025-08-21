- ⛬ ACTUS
Tour Vibration : 4 villes et plus de 30 artistes Millennials, Gen Z et ouvriers qualifiés dynamisent le marché australien du podcast Aux États-Unis, 9 adultes sur 10 écoutent la radio chaque semaine Ce que Montaigne nous enseigne sur l'art de l'interview Le WorldDAB Summit 2025 met le cap sur l'avenir du numérique Les podcasts s'installent comme second pilier derrière la radio "Presse & Médias au Futur" revient les 2 et 3 décembre 2025 Australie : une campagne pour affirmer le rôle central de l'audio Ce que Spinoza nous enseigne sur l'art de cultiver la joie en radio YouTube devance Spotify dans l'écoute des podcasts chez les jeunes générations
Millennials, Gen Z et ouvriers qualifiés dynamisent le marché australien du podcast
Rédigé par Brulhatour le Vendredi 22 Août 2025 à 06:58 | modifié le Vendredi 22 Août 2025 à 06:58
PodPoll 2025, enquête annuelle réalisée par Deadset Studios et l’institut Insightfully, confirme que le podcast poursuit sa croissance en Australie. L’écoute mensuelle atteint 9.6 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, soit une augmentation de 7% par rapport à 2024. Dans le même temps, le nombre d’auditeurs quotidiens s’élève à 2.8 millions, traduisant une intégration plus forte du podcast dans les habitudes médias.
Rédigé le Vendredi 22 Août 2025
