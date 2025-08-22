- ⛬ ACTUS
|

Ce que Martin Luther King nous enseigne sur l’art de faire vibrer un auditoire
Rédigé par Brulhatour le Vendredi 22 Août 2025 à 08:49 | modifié le Vendredi 22 Août 2025 à 08:49
Figure centrale du mouvement des droits civiques, Martin Luther King reste une référence universelle pour la maîtrise de la parole publique. Ses discours, portés par une voix reconnaissable entre toutes, illustrent la capacité d’un orateur à transformer une lutte en mouvement collectif grâce à la force du verbe. Pour les professionnels de la radio et de l’audio digital, son héritage est un rappel précieux de la puissance émotionnelle et mobilisatrice de la voix.
Rédigé le Vendredi 22 Août 2025
