- ⛬ ACTUS
- ⛬ ACTUS
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- X
- Club HF
- Emploi
- PUB
|
"Presse & Médias au Futur" revient les 2 et 3 décembre 2025 Australie : une campagne pour affirmer le rôle central de l’audio Ce que Spinoza nous enseigne sur l’art de cultiver la joie en radio YouTube devance Spotify dans l’écoute des podcasts chez les jeunes générations La saison radio 2025-2026 s’annonce en conférences Une nouvelle pré-matinale interactive pour RMC et RMC Story Ce que de Gaulle nous enseigne sur la force d’un message incarné Le retour aux niveaux d’avant-pandémie confirme la force de la radio en mobilité L'ACPM publie la fréquentation des sites et applis en juillet Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur
|
Les News
En direct de Podcast Magazine
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…
|
Australie : une campagne pour affirmer le rôle central de l’audio
Rédigé par Brulhatour le Mercredi 20 Août 2025 à 09:42 | modifié le Mercredi 20 Août 2025 à 09:42
Commercial Radio & Audio (CRA) et l’agence Thinkerbell ont lancé une campagne expérimentale pour illustrer concrètement la puissance de l’audio. À travers un dispositif sonore capable d’éteindre une flamme, l’opération “Power of Audio” entend rappeler aux professionnels que la radio et l’audio digital disposent d’un pouvoir d’impact unique, émotionnel et mesurable.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Rédigé le Mercredi 20 Août 2025
|
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD