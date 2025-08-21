Le WorldDAB Summit 2025 met le cap sur l’avenir du numérique

L’événement rassemblera des experts issus de toutes les dimensions de la radio numérique, depuis la diffusion jusqu’à la fabrication automobile et les constructeurs de récepteurs. Des responsables internationaux de la programmation, du contenu créatif et du marketing interviendront également afin de mettre en perspective le rôle du DAB+ dans l’avenir de la radio.

Parmi les sujets attendus figurent des mises à jour sur la croissance mondiale du DAB+ et les derniers développements techniques, dont le système DAB+ Automatic Safety Alert (ASA), dispositif qui vise à renforcer la sécurité et illustre l’évolution continue des standards numériques appliqués à la radio. Des initiatives créatives et des stratégies de programmation viendront compléter le programme, avec une attention portée à l’innovation et à la relation avec les auditeurs.