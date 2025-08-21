Le WorldDAB Summit 2025 met le cap sur l’avenir du numérique

Vous aimerez aussi
L’événement rassemblera des experts issus de toutes les dimensions de la radio numérique, depuis la diffusion jusqu’à la fabrication automobile et les constructeurs de récepteurs. Des responsables internationaux de la programmation, du contenu créatif et du marketing interviendront également afin de mettre en perspective le rôle du DAB+ dans l’avenir de la radio.
Parmi les sujets attendus figurent des mises à jour sur la croissance mondiale du DAB+ et les derniers développements techniques, dont le système DAB+ Automatic Safety Alert (ASA), dispositif qui vise à renforcer la sécurité et illustre l’évolution continue des standards numériques appliqués à la radio. Des initiatives créatives et des stratégies de programmation viendront compléter le programme, avec une attention portée à l’innovation et à la relation avec les auditeurs.
Le mercredi 19 novembre, plusieurs rendez-vous sont prévus en amont du sommet. Les membres participeront à l’Assemblée générale au siège de DPG Media. Le soir, un dîner de gala se tiendra à la Horta Art Nouveau Hall, ouvert à l’ensemble des participants. Une visite dédiée aux délégués complètera ce programme préparatoire.
Pour prendre le pouls du DAB+
L’inscription au WorldDAB Summit 2025 s’effectuera via un formulaire unique couvrant à la fois le sommet et l’Assemblée générale. Les participants devront y sélectionner les sessions souhaitées, incluant l’Assemblée générale (réservée aux membres), le dîner de gala et le sommet lui-même.
Le WorldDAB Summit 2025 aura lieu le 20 novembre de 9h00 à 15h30 (CET) à Anvers, en Belgique. Le sommet se déroulera au siège de DPG Media, Mediaplein 1, 2018 Anvers. Le dîner de gala aura lieu à la Horta Art Nouveau Hall.
Plus d'infos : ICI.
