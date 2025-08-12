|
Le BRF bientôt exclusivement accessible en numérique à Bruxelles
Rédigé par Brulhatour le Mardi 12 Août 2025 à 07:29 | modifié le Mardi 12 Août 2025 à 07:29
Le BRF emprunte de nouvelles voies dans la région de la capitale : à partir du 1er septembre 2025, les programmes du BRF ne seront plus accessibles à Bruxelles qu’en numérique. Le programme commun BRF-DLF ne pourra alors être écouté que via DAB+ sur le canal 6D. Avec cette mesure, le BRF franchit une étape importante vers l’avenir numérique de la radio.
