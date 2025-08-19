La saison radio 2025-2026 s’annonce en conférences

NGroup ouvrira le bal le jeudi 21 août 2025 à partir de 16h dans ses studios, Chaussée de Louvain à Evere en Belgique. L’accueil sera suivi à 16h30 d’une conférence de presse, puis d’un afterwork jusqu’à 19h30, avec présentation des nouveautés en avant-première et showcase acoustique dans une ambiance décontractée. Toujours en Belgique, RTL Belgium recevra ses partenaires le jeudi 28 août à 15h au RTL House (Studio 4), à Schaerbeek, pour une présentation axée sur les contenus de proximité, les fictions inédites et les formats phares de ses antennes, déclinés en télévision, radio, streaming et application.

Radio France accueillera ses invités le mardi 27 août à 18h à la Maison de la Radio et de la Musique. La soirée, sur invitation uniquement, se prolongera par une garden party en présence des personnalités des antennes.