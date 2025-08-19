La saison radio 2025-2026 s’annonce en conférences

La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Rédigé le Mardi 19 Août 2025 à 12:24



Comme chaque fin d’été, les principaux groupes de radio organisent leur conférence de presse pour présenter les grandes lignes de leur saison à venir. Ces rendez-vous institutionnels donnent le ton des grilles de rentrée et permettent aux professionnels de l’audio de se retrouver.



NGroup ouvrira le bal le jeudi 21 août 2025 à partir de 16h dans ses studios, Chaussée de Louvain à Evere en Belgique. L’accueil sera suivi à 16h30 d’une conférence de presse, puis d’un afterwork jusqu’à 19h30, avec présentation des nouveautés en avant-première et showcase acoustique dans une ambiance décontractée. Toujours en Belgique, RTL Belgium recevra ses partenaires le jeudi 28 août à 15h au RTL House (Studio 4), à Schaerbeek, pour une présentation axée sur les contenus de proximité, les fictions inédites et les formats phares de ses antennes, déclinés en télévision, radio, streaming et application.
Radio France accueillera ses invités le mardi 27 août à 18h à la Maison de la Radio et de la Musique. La soirée, sur invitation uniquement, se prolongera par une garden party en présence des personnalités des antennes.

Enfin, le groupe NRJ clôturera ce cycle de rentrée le mardi 30 septembre à 18h30 au Trianon, dans le 18e arrondissement de Paris. Les invités y découvriront les nouveautés du groupe à travers ses marques NRJ, NRJ Hits, NRJ Play, NRJ Music Awards, Chérie FM, Chérie 25, Nostalgie et Rire & Chansons.
