Barcelone accueille le Congrès International de la Radio

Le célèbre journaliste et présentateur Iñaki Gabilondo ouvrira le congrès avec une conférence inaugurale prévue à 9h15 le 15 novembre. Reconnu pour son analyse pointue et son expérience inégalée, Gabilondo offrira sa vision unique sur les défis et opportunités de l’audio à l’ère numérique. Un moment essentiel pour bien commencer le congrès.Le 15 novembre à 15h30, cette session réunira Gaël Sanquer, directeur de la programmation du groupe NRJ, et d’autres experts pour discuter des nouveaux modèles de consommation de la musique. Avec la montée en puissance des plateformes de streaming et des habitudes d'écoute en mutation, cette table ronde est un incontournable pour comprendre comment la radio peut rester compétitive dans cet environnement en pleine évolution.Le 16 novembre à 11h45, Philippe Chapot animera une session sur l’avenir des radios locales et les défis technologiques qui les attendent. Expert dans ce domaine, Chapot partagera son expérience sur l'évolution de la radio de proximité, un média essentiel pour de nombreuses communautés, et abordera les contraintes technologiques auxquelles ces radios sont confrontées dans un monde numérique.Le 16 novembre à 9h, cette session animée par Ana Ormaechea explorera les impacts de l’intelligence artificielle sur l’univers de l’audio. De la création de contenus à la personnalisation de l’expérience auditeur, l’IA ouvre de nouvelles perspectives fascinantes tout en posant des questions éthiques et techniques cruciales.Comment la radio peut-elle séduire les jeunes générations ? C'est la question à laquelle répondra cette session du 15 novembre à 15h30, avec Martin Spinelli et d'autres spécialistes des médias numériques. Elle explorera les nouvelles formes narratives et les stratégies pour adapter le langage de la radio à un public jeune et connecté.