Sans créativité ni ancrage local, la radio court un risque majeur

Fred Jacobs souligne également la menace d’un appauvrissement créatif, qui pourrait devenir irréversible si la radio néglige ses piliers historiques. Selon lui, la force de ce média réside dans sa capacité à proposer des voix humaines authentiques (lire également ICI), des contenus vivants et un ancrage local fort.

Dans un paysage audio saturé où podcasts et plateformes digitales captent l’attention, il rappelle que seule une stratégie centrée sur l’humain, la créativité et la proximité permettra à la radio de rester pertinente, crédible et durable dans le temps.

L'article intitulé The Incredible Shrinking Radio Business est consultable ICI.