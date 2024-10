Troisième journée d'études de l'Arcom le 14 novembre

La journée s’articulera autour de 4 panels thématiques, de 2 keynotes et d’échanges, permettant d'aborder des sujets variés : l’actualité du Règlement sur les Services Numériques, la protection des publics, la modération des contenus en ligne ou encore l’accès à l’information. Les interventions de chercheuses et chercheurs renommés, provenant des plus grands laboratoires européens, offriront des perspectives critiques et innovantes sur les défis actuels de la régulation audiovisuelle et numérique, et serviront de support à un dialogue avec l’ensemble des acteurs présents.

Les présentations sous-titrées en français seront retransmises en direct, sans inscription préalable, sur le site de l'Arcom, arcom.fr, et sur les réseaux sociaux de l'Autorité.