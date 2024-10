Radio France à l'heure américaine pour les élections 2024

Le 5 novembre, Mouv’ consacrera une journée spéciale aux élections US. La matinale "On n’est pas fatigué", présentée par Virginie Hilssone, évoquera largement l’actualité de la campagne à travers ses différentes chroniques notamment avec un décryptage de l’impact écologique du programme des deux candidats. À 7h45 dans "Feed Info", le journaliste Faouzi Tritah interrogera un observateur de la vie politique américaine pour saisir les principaux enjeux du scrutin, en moins de 5 minutes. Les deux éditions de Quinze, à 12h45 avec Marion Pépin et à 18h45 avec Sarah-Lou Bakouche, seront aussi consacrées à l’élection américaine.

Pour les plus jeunes, des podcasts qui expliquent le fonctionnement de la démocratie Américaine et l’actu de la campagne : "Les Odyssées de France Inter" avec la série "L’histoire des Etats-Unis pour les kids", le 1er novembre "Salut l’info" de franceinfo reviendra sur l’élection US avec un dossier spécial sur les 2 candidats..