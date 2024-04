Les radios d'Espace Group passent la barre des 10 millions d'écoutes

Espace Group propose une offre de plus de 200 webradios thématisées. L’offre d’Espace Group s’est enrichie de 10 nouvelles webradios avec le lancement de Virgin Radio en France (lire ICI ) le 15 avril dernier.Jazz Radio se place comme la première marque radio d’Espace Group en totalisant à elle seule 3.2 millions de sessions d’écoutes actives dans le monde, devant M Radio avec 3.1 millions et Generations avec 2 millions.Le Top 3 des webradios thématisées les plus écoutées en mars 2024 se compose de Generations Rap US, M Radio 80 et Jazz Radio Blues.