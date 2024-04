M Radio enregistre sa meilleure audience depuis 22 vagues

L’émission "M Radio Réveil" animé par Vincent Cerutti, Isabelle Giami et Lucas entre 6h et 10h réalise une progression de 103 000 nouveaux auditeurs en un an et signe un record depuis 5 ans. Ombeline Brumain entre 10h et 13h, voit son audience augmenter de 26%. Succès également pour Le 16/20, animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer, qui gagne 80 000 auditeurs.

M Radio rappelle qu’elle est la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises. M Radio émet ses programmes sur plus de 100 fréquences FM en France et a obtenu une fréquence métropolitaine DAB+.