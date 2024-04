EAR Île-de-France : voici les résultats

L'EAR (comme Étude Audience Radio) est une enquête permanente qui s'appuie sur 100 000 interviews réalisées auprès de la population âgée de 13 ans et plus réparties sur 10 mois de septembre à juin, dimanches et jours fériés compris Cette enquête est réalisée depuis les terrains d'enquête de Médiamétrie basés à Amiens et à Petit Quevilly (dans l'agglomération rouennaise) via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (système CATI). Elle permet de connaître l’audience moyenne d’une journée pour une station, l’audience par tranche horaire, l’audience sur plus de 250 cibles, la part d’audience d’une station ainsi que la durée d’écoute par auditeur.

Chaque saison, Médiamétrie produit 4 EAR. La quatrième et dernière de cette saison couvrira la période entre avril et juin. Sa sortie est annoncée à la mi-juillet