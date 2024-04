Les Français passent 2h36 chaque jour sur Internet

La fréquentation des sites et apps de l’univers Voyage est en forte progression chez les 15-24 ans (89.8% d’entre eux s’y sont connectés au cours du mois vs 81.3% l’année dernière à la même époque). Les 50 ans et plus sont également très présents (81.4% vs 76.3% il y a un an). Le dynamisme du secteur est principalement porté par la catégorie Tourisme et Destinations dont l’audience a progressé de 14% par rapport à l’an passé. Les Hôtels et Guides Hôteliers contribuent aussi à cette tendance avec +10% de visiteurs uniques mensuels.

En mars 2024, 55.4 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois (+1.1 million d’individus vs mars 2023), soit 86.9% des Français. Chaque jour, 47.3 millions d’entre eux ont surfé sur le web.