Beur FM met à l'antenne "Génération Beur FM"

Dans un monde où la musique évolue à la vitesse de la lumière, Beur FM prend le contrepied en revisitant les classiques qui ont bercé l'âme maghrébine et méditerranéenne. Cette nouvelle émission n’est pas seulement une émission radio : "C'est un pont culturel qui relie le passé au présent, invitant les jeunes comme les moins jeunes à redécouvrir les trésors de la musique Raï, R'n'B, Chaabi, Gnaoua, ainsi que les perles de la musique algérienne, tunisienne et marocaine. Un mélange harmonieux de genres et de générations" précise la station.

L'émission fait la part belle aux grands noms qui ont façonné ces genres, de Cheb Hasni à Cheb Khaled, en passant par Fairuz et Nass El Ghiwane.