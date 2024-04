Europe 1 aménage sa grille des programmes entre 18h et 22h

À partir de 19h et jusqu'à 21h, Pierre de Vilno animera du lundi au vendredi "Europe 1 Soir". Pendant 2 heures, le journaliste, bien connu des auditeurs d'Europe 1, débattra de l'actualité politique, culturelle, sportive, etc., entouré d'experts, de journalistes et de Marlène Duret. Chaque vendredi, gastronomie, cinéma, littérature, sport, musique, seront à l'honneur avec les animateurs et journalistes de la station ; un avant-goût des émissions et sujets du week-end.

Hélène Zelany présentera les journaux de 19h et 20h, et Maël Hassani, le journal permanent tout au long de la tranche. Élisabeth Assayag prendra les commandes de "La France bouge" de 21h à 22h du lundi au jeudi. Du vendredi au dimanche, de 21h à 22h, place à l'émission musicale Hey Joe ! avec Joe Hume.