Près de 5 millions d’auditeurs quotidiens pour Lagardère Radio

Europe 1 Matin est écoutée par 1 212 000 personnes, et progresse sur tous les indicateurs. La station gagne 90 000 auditeurs en un an en audience cumulée sur cette tranche. En à peine trois mois, "L’Heure des Pro"s, en co-diffusion avec CNews, permet de faire progresser la demi-heure de 32% en AC et de 35% en PDA. Des niveaux records depuis près de 2 ans. Et avec 715 000 auditeurs pour l’émission "Pascal Praud et vous", Pascal Praud accueille toujours plus de paires d’oreilles (+165 000 en un an soit 30% d’audience en plus). Le journaliste et animateur, poursuit sa dynamique de la rentrée avec la meilleure progression du marché sur un an en part d’audience. Céline Géraud aux commandes de "Europe 1 13h", Laurence Ferrari avec "Punchline !é et Pierre de Vilno pour "Europe 1 Soir" suivent cette tendance et atteignent leur meilleur niveau d’audience depuis plus de 2 ans.