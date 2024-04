RFM, "la radio musicale écoutée le plus longtemps"

Deux programmes phares continuent de rassembler une audience large. D'abord, "Le Meilleur des Réveils", présenté par Caroline Ithurbide et Albert Spano, réveille 791 000 auditeurs entre 6h et 9h30. En fin d’après-midi "Le 16/20" animé par Pat Angeli rassemble quotidiennement 693 000 auditeurs, soit 20 000 nouveaux arrivants. En journée, la musique séduit également de plus en plus d’auditeurs : entre 9h30 et 16h, RFM gagne 0.4 point de part d’audience et 34 000 personnes. Chaque jour, la station rassemble 1 662 000 auditeurs.