RFM organisera le concert "RFM Party 90"

"Nous sommes fiers de proposer, avec RFM, à nos auditeurs et aux fans des années 90 ce nouveau format original autour d'artistes emblématiques qui ont fait chanter et danser plusieurs générations" a expliqué Stéphane Bosc, directeur général des radios musicales du groupe Lagardère.

RFM réunira donc, le 13 décembre 2024, sur la scène de l’Arkea Arena de Bordeaux 12 artistes emblématiques des années 90 : Larusso, Generation Boys Band, Black Box, Reel 2 Real, Hermes House Band, Pedro Castano, Lââm, Boris, Benny B, Snap, Princess Erika et Menelik. La billetterie est ouverte depuis ce mardi...