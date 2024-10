Le Spiil apporte son soutien aux radios associatives

Le Spiil a appris avec beaucoup d’inquiétude la diminution de 35% des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), prévue par le projet de loi de finances pour 2025. Cette aide bénéficie chaque année à plus de 700 radios et représente en moyenne 40% de leurs ressources. "La baisse annoncée des subventions constitue une menace directe pour la pérennité de ces structures, qui jouent pourtant un rôle démocratique de premier ordre. Investies par le législateur d’une mission de communication territoriale, les radios associatives délivrent une information de proximité indispensable à la préservation du lien social, notamment dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones rurales. Elles concourent également au pluralisme, en mettant en lumière des sujets peu traités dans les autres médias" indique le syndicat.