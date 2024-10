PLF 2025 : la FRALA dénonce une menace pour les radios locales

LLPR - Depuis la semaine dernière, la FRALA a multiplié les conférences de presse et a alerté les élus. Diriez-vous que la mobilisation monte en puissance contre ce projet de loi de finances qui prévoit une baisse substantielle du FSER ?

PDH - Les radios de la FRALA envisagent d'autres actions pour informer le public du danger que représente la disparition des radios associatives sur leur territoire. Nous informons également les élus des conséquences pour la diffusion de l'information et la communication de leurs actions auprès de leurs administrés. Nos différents partenaires, principalement issus du monde associatif, se mobilisent et nous aident à relayer nos inquiétudes et notre mobilisation via leurs propres réseaux. Les radios du Limousin mettent en commun toutes les données, images et sons. Nous envisageons de réaliser une grande journée durant laquelle nos antennes diffuseront un programme nourri de ces contenus.