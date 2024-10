RTS organise une journée Halloween au Polygone de Montpellier

Et dès 15h, RTS mettra au défi ses auditeurs lors de son grand Blind test d’Halloween. Les plus courageux pourront remporter des cadeaux démoniaques (des places en famille pour Port Aventura, des seaux de bonbons,des places de ciné pour les meilleurs films d’horreur).

À 16h, ce sera l'heure d'un "live ensorcelant" avec les artistes régionaux de The Voice Kids 2024 : Samara, Ambroise, Inès et April, finaliste de la dernière saison suivi d'une séance de dédicaces avec ces jeunes talents. Enfin, de 17h30 à 20h, l’équipe d’Evan et la Tribu sera en direct du Polygone. Au programme, des parodies, des jeux, des cadeaux et des invités...