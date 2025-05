Christophe Schalk à la Une du magazine "Point Eco Alsace"

Pour ce 75e numéro de "Point Eco Alsace", Christophe Schalk s’impose en Une comme le visage d’une radio alsacienne libre, proche et innovante. À la tête de Top Music depuis près de dix ans, il incarne une forme de résistance face aux géants du numérique, tout en insufflant une énergie nouvelle dans l’écosystème médiatique local.Président du SIRTI (Syndicat des Radios Indépendantes), il multiplie les initiatives pour défendre la voix des radios régionales et affirmer leur rôle dans l’économie et la culture de proximité. Son interview exclusive revient sur son parcours, ses combats récents, notamment la création de l’Alliance de la Radio et les clés de la modernisation de Top Music.Le magazine est consultable ICI