Alliance de la radio : les acteurs privés s’unissent pour porter la voix de la radio

L’Alliance de la radio regroupe RTL, RTL2 et Fun Radio (radios du groupe M6), NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rires et Chansons (radios du groupe NRJ), 176 radios locales, régionales, thématiques et généralistes indépendantes (adhérentes au SIRTI), Europe 1, Europe 2 et RFM (radios du groupe Lagardère), RMC et BFM Business (radios du groupe RMC BFM), Radio Classique (radio du groupe Les Echos Le Parisien) et Skyrock (radio du groupe Nakama).

Régis Ravanas (directeur général des activités audio du groupe M6) et Christophe Schalk (président du SIRTI et directeur général de Top Music en Alsace) sont dont respectivement président et vice-président de cette nouvelle Alliance de la radio.