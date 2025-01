Paris Radio Show : l'hommage aux figures emblématiques de la radio

Le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, a reçu un Prix d’Honneur pour son rôle majeur dans la régulation des médias et son engagement en faveur de l’évolution du paysage radiophonique français. Son travail pour garantir la diversité et l’indépendance du secteur radiophonique a été salué par l’ensemble des professionnels présents, lui qui n'a jamais manqué un Paris Radio Show et qui, tous les matins, parcourt avec appétit les colonnes de La Lettre Pro de la Radio.

Membre du collège de l’Arcom et président du groupe "Radios et audio numérique", Hervé Godechot a été récompensé pour son action incroyable et continue en faveur de la radio et de l’audiovisuel. Défenseur de l’innovation et des nouveaux usages audio, en particulier du DAB+ et du podcast, Hervé s’est illustré par sa vision et son accompagnement des mutations du secteur.