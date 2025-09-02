La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Laurent Hongne : “La radio n’a pas dit son dernier mot” €



Laurent Hongne : “La radio n’a pas dit son dernier mot”
Laurent Hongne aime susciter le débat, notamment à travers ses posts tranchés sur LinkedIn. “À partir du moment où on prend position, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si ça crée une discussion, c’est gagné”, explique-t-il.
Pour lui, l’avenir de la radio passe par un retour à l’esprit des années 80, mais adapté aux outils d’aujourd’hui : “C’était l’ère de la liberté, de la spontanéité. Dans les années 2000, on est tombé dans l’ultra-formatage. Il faut retrouver de la créativité et oser prendre des risques.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Laurent Hongne : “La radio n’a pas dit son dernier mot”
Laurent Hongne : “La radio n’a pas dit son dernier mot”
Rédigé le Mardi 2 Septembre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication