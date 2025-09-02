Laurent Hongne : “La radio n’a pas dit son dernier mot” €

Laurent Hongne aime susciter le débat, notamment à travers ses posts tranchés sur LinkedIn. “À partir du moment où on prend position, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si ça crée une discussion, c’est gagné”, explique-t-il.

Pour lui, l’avenir de la radio passe par un retour à l’esprit des années 80, mais adapté aux outils d’aujourd’hui : “C’était l’ère de la liberté, de la spontanéité. Dans les années 2000, on est tombé dans l’ultra-formatage. Il faut retrouver de la créativité et oser prendre des risques.”