France Bleu Lorraine invite ses auditeurs en VIP au concert de Vitaa

Vivre le concert de Vitaa de la meilleure des façons. C’est le cadeau qu’offre France Bleu aux lorrains, du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre. Tous les matins, en jouant dans "Ici matin", les auditeurs auront la chance de repartir avec leurs invitations VIP, comprenant le parking pour accéder à la salle facilement, le cocktail avant et après le concert, et les meilleures places pour profiter au maximum de cette expérience.

Les auditeurs ont juste à pousser la chansonnette… et chanter, chaque jour, 3 vers du tube de Vitaa "Les choses qu’on fait"... Trois vers et c’est gagné. "Il parait que chanter rend heureux… alors quoi de plus naturel pour la radio du bonheur en Lorraine de proposer cette opération exclusive" indique la station.