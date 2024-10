Louis Daubé invité du podcast "Des Ondes vocast"

Toujours dans l’épisode d’octobre, Cédric Cadinot de Radio Espace Normandie annonce l'organisation du prochain congrès du SNRL en novembre à Louviers en Normandie. Dans le tour de l’actualité radio du mois dernier, Olivier Oddou revient notamment sur une bonne nouvelle avec Radio Restos. Julien Vigier partage ses Carnets d'Écoute avec la matinale de Wit FM, deux podcasts de politique internationale de France Inter, "Président" et "Xi Jinping, le prince rouge", et le podcast de l'humoriste Guigui Pop, "Sur Parole !".

Également, des astuces de grille d’antenne sur France Bleu, Melody et RTL.

Enfin, un focus sur le jeune animateur Aurel, 20 ans, découvert sur les réseaux sociaux, plein d’énergie, et qui anime l’émission "L’Interview Street" diffusée en podcast et sur Viv'FM en Picardie.