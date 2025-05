NRJ mobilise ses équipes à Lyon pour le NRJ Music Tour

Sur place, plusieurs artistes programmés au concert du soir, dont Julien Lieb, Jeck et Carla, Mentissa, Ridsa et Lénie, répondront aux questions posées par le public. Cette séquence antenne s’intègre dans une stratégie d’interaction directe entre les artistes et les auditeurs.

À partir de 20h50, le Palais des Sports de Gerland accueillera le concert NRJ Music Tour, retransmis et couvert par les équipes de la station. Si l’accès au concert est uniquement possible sur invitation, les auditeurs sont invités à tenter leur chance à l’antenne ou via les réseaux sociaux de la station. La programmation artistique intègre des talents confirmés et émergents, dont Vitaa, Charlotte Cardin, Lénie, Jungeli, Fredz, Mentissa, Julien Lieb, Jeck & Carla, Ridsa et Léman.