Retour sur l’actualité radio avec "Des Ondes Vocast"

Voilà un an que Virage Radio est devenue Virgin. Et depuis, une nouvelle rubrique a retenu l’attention de Vocast : "C’est le micro trop tard". Un format décalé où les noctambules un peu éméchés sont interviewés à la sortie des bars. Une idée originale signée Will Smooth, animateur du Drive, qui en parle dans l’épisode de ce mois. Ces petites pastilles apportent un vent de fraîcheur et d’humour à l’univers radio.Rémy Bertholon revient sur le retour de Cauet sur Europe 2. Et comme chaque mois, Olivier Oddou fait le point sur l’actu radio. Enfin, l’épisode évoque le retour de Cauet sur Europe 2, tandis qu’Olivier Oddou fait le tour de l’actualité radio du mois.Le podcast Des Ondes Vocast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur vocast.fr