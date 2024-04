Cinq ans après, Europe 1 raconte Notre-Dame de Paris

À l'occasion de cette journée spéciale, Europe 1 propose à ses auditeurs un podcast inédit en deux épisodes : "Notre-Dame de Paris, du brasier à la renaissance", autour de témoignages et archives de la station. Le premier épisode s'intitule "Le brasier" avec Caroline Baudry et le Général Gallet. Le second épisode intitulé "La restauration", avec Antoine Bienvault, propose une visite exclusive du chantier avec les artisans : sur le toit avec un couvreur, un restaurateur du mobilier en bois, une restauratrice en marqueterie, une restauratrice en peintures murales des chapelles...