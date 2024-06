Europe 1 récompense "les initiatives positives françaises"

Cette remise de prix s'inscrit dans le cadre de la inquième saison de l'émission "La France bouge" sur Europe . Entreprises, associations, collectivités locales… Élisabeth Assayag met chaque jour à l’honneur celles et ceux qui travaillent activement au renouveau de la société économique. Cette année, l’accent est mis sur l’entrepreneuriat et le partage d’expérience que ce soit celle d’un grand patron ou d’une grande patronne, celle d’un ou d’une dirigeante sur la voie du succès ou encore celle d’un chef d’entreprise en devenir. Ils évoquent chacun au micro d’Europe 1 leur expérience et partagent leurs astuces et conseils avec celles et ceux qui viennent de se lancer...