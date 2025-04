Europe 1 signe sa 7e hausse consécutive d'audience

La durée d’écoute moyenne atteint 122 minutes, en progression de 18 minutes en un an, un phénomène notable dans un contexte où ce critère est souvent à la baisse sur d’autres antennes. Cette hausse de l’engagement est accompagnée d’une part d’audience de 5.1%, en progression de 1.2 point. Il s’agit là de la plus forte hausse de PDA du marché radio sur cette vague.

La matinale de Dimitri Pavlenko, accompagnée d’Anissa Haddadi, continue sa progression avec 1 332 000 auditeurs quotidiens pour "Europe 1 Matin" soit 120 000 auditeurs gagnés en un an. Entre 9h et 13h, Pascal Praud poursuit sa progression. "L’Heure des Pros" (de 09h à 9h30, en co-diffusion avec CNEWS) enregistre 761 000 auditeurs quotidiens, soit une hausse 185 000 en un an, et "Pascal Praud et Vous" attire 839 000 auditeurs, en hausse de 124 000 sur un an.